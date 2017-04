Kontaveit alistas maailma 34. reketi ja jõudis Stuttgardis teise ringi

Turniiri kvalifikatsioonist alustanud Kontaveit (WTA 73.) sai põhitabeli avaringis 7:6 (5), 6:4 jagu maailma edetabelis 34. real paiknevast horvaatlanna Ana Konjuhist. Teises setis seisul 5:2 asus Kontaveit matšivõidu eest servima, kuid kaotas siis esimest korda mängu jooksul enda servigeimi.

Kohtumine kestis tund ja 27 minutit.

Kontaveit servis mängu jooksul viis ässa ja tegi kaks topeltviga, Konjuh sai kirja neli ässa ja neli topeltviga. Eestlanna realiseeris seitsmest murdepallist kaks, Konjuhil oli Kontaveidi servil kolm murdevõimalust, millest ta kasutas ära ühe. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 78 ja Konjuh 68.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi 5. asetatud hispaanlanna Garbine Muguruzaga (WTA 6.), kes oli avaringis vaba.

21-aastane Kontaveit on endast kaks aastat vanema Muguruzaga varem mänginud korra, mulluste Austraalia lahtiste avaringis jäi Muguruza peale 6:0, 6:4.

Kontaveit on sel aastal liivaväljakul juba neli mängu võitnud, eelmise aasta Prantsusmaa lahtiste võitja Muguruza jaoks on see aga hooaja esimene mäng liival.