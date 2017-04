Eesti korvpallitalendi karjäär jätkub Hispaanias

Audentese spordikooli kasvandik on oma debüüthooajal käinud väljakul nii klubi esindusmeeskonna eest Hispaania esiliigas kui klubi duubelvõistkonna eest riigi tugevuselt neljandas liigas.

"Olen klubiga rahul, kuna kõik on väga professionaalne ja tööd tehakse kõvasti. Mul on siin lihtne mängijana areneda, kuna mul on treeneriga hea koostöö," lausus Hermet, kes oma esimese välisklubi kiitmisega kitsi ei ole.

"Ma ei tahaks seda lepingut vaadata kui tavalist kolmeaastast lepingut. Minu eesmärk mängijana on kindlasti pääseda Euroopas tipptasemele ja ma annan endast maksimumi, et teha järgmine samm kõrgemale kiiremini kui kolme aastaga. Ma ei ole tulnud siia klubisse mugavalt tiksuma, liiga on tugevam kui Eesti meistriliiga, mäng on füüsiline ja tempokas ning silma on siin lihtne jääda," lausus noor korvpallur lõpetuseks.

Kokkuta Managemendi agent Marten Lombiots lisas, et lepingupikenduse huvi oli hispaanlaste poolelt juba detsembris. "Käisin aasta lõpul koos Madis Kokkutaga Hispaanias tutvumas klubi köögipoolega ning juba siis tuli jutuks võimalik lepingupikendus. Me kohe jah-sõna neile ei öelnud, vaid vaatasime koostöös Hispaania partneritega turul ringi, et saada selgeks turu olukord Kregori perspektiivist. Pärast pikka läbirääkimist nii klubi kui Kregoriga jõudsime tingimustes kokkuleppele. Kregoril on suurepärane treener ja usun, et temast tuleb lähiaastatel Euroopa tasemel korralik mängumees," ütles Lombiots.