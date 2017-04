Eesti – Soome 100+ maavõistlus on nüüd oma nime vääriline

10. juunil toimuva Eesti – Soome 100+ maavõistlusel tulevad kokku kahe riigi jalgpalli, saalijalgpalli ja rannajalgpallivõistkonnad, et pidada ühel päeval arvukalt kohtumisi. Nüüdseks on mõlemast riigist registreerunud üle 100 võistkonna.

Hiljuti ületati maagiline piir ka Soome võistkondade poolt – põhjanaabrid on hetkeseisuga esindatud 102 võistkonnaga. Eestist on oma huvi üles näidanud 126 võistkonda. Registreerimine on avatud 30. aprillini ning huvilistel on jätkuvalt võimalik oma võistkond maavõistluseks kirja panna.

Eesti ja Soome jalgpalliliidud ühendasid jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse ühe päeva jooksul vähemalt 100 mängu.

10. juunil 2017 toimuvale Eesti – Soome 100+ maavõistlusele oodatakse osalema kõiki jalgpalliharrastajaid – nii poisse, tüdrukuid, harrastajaid, professionaale kui ka ranna- ja saalijalgpallureid.

Registreerimine on avatud ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu. Ankeedis tuleb märkida võistkonna nimi, kontaktandmed, mänguriigi eelistus ja muu taoline info. Üritus tähistab mõlema riigi jaoks tähtsat sündmust – Soome saab tänavu 100-aastaseks, Eesti peab juubelit 2018. aastal. Lisaks jalgpalli maavõistlustele toimub mõlemas riigis tänavu 10. juunil arvukalt sündmuseid.