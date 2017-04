Suurjooksu preemiafond seati meestele ja naistele võrdseks

1. mail saavad nii meeste kui naiste võitja lisaks esemelistele auhindadele preemiaks 500 eurot. Teisele kohale on ettenähtud 300 ja kolmandale kohale 200 euro suurune tasu.

Lisaks nägid korraldajad ette preemiafondi kuuele esimesele lõpetajale. Jooksu üldvõitjale on ette nähtud 350-eurone preemia, teine koht saab 300, kolmas 250, neljas 200 ning viie ja kuues koht 150 eurot.

Ümber Viljandi järve jooksu korraldajad tunnistavad oma viga auhinnafondi algsel jagamisel, sest esialgu oli raha mõeldud vaid üldarvestuse kuuele paremale lõpetajale ja lisaks kolmele esimesele naisele. "See tähendanuks, et kui naisjooksja oleks jõudnud kuue parema sekka, oleks ta saanud kaks rahalist auhinda, meestele aga eraldi auhinnafondi ei olnud," selgitas ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson.

Jooksu korraldajad tänavad kõiki, kes auhinnafondi jagunemisele tähelepanu pöörasid ja andsid oma panuse, et preemiarahade jagamine saaks viidud kooskõlla soolise võrdõiguslikkuse seadusega. "Meie eesmärk on korraldada meeldiv ja meeldejääv jooks ja kepikõnnivõistlus ligi 4000 rahvasportlasele," selgitas Mati Jürisson. "Samas tahame olla heaks partneriks ka tippjooksjatele, kes 1. mail Viljandis starti asuvad. Seepärast on ka kehtestatud auhinnafond kõige kiirematele osalejatele."

Lisaks rahalistele preemiatele jätkub autasusid kuni 46 jooksjale. Eripreemiad on parimale Viljandimaa mehele, naisele ja noorele ning vanimale lõpetajale. Võitjameene saavad veel 24 vanuseklassi võitjad ning kahe vahefiniši parimad.

Autasud on esemelised ning lisaks saavad kõik unikaalse karika, mille on kujundanud Viljandi kunstnik Aate-Heli Õun.

Suurjooks ümber Viljandi järve on Eesti kõige pikema traditsiooniga rahvaspordivõistlus. Tänavu 1. mail antakse sellele start 88. korda. Jooksule ja kepikõnnile on end registreerinud üle 3500 osaleja.