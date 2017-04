Klavan: üksikud keskendumisvead karistatakse kohe ära

Klavani käest uuriti, miks on Liverpool 2017. aasta 15 liigamänguga teinud ainult kaks nullimängu, vahendab Soccernet.ee. "On raske seda mingi ühe konkreetse asja süüks panna, aga peame meeskonnana ühtselt töötama," ütles eestlane klubi kodulehele. "Muidugi on meie eesmärk mitte üheski mängus ühtki väravat sisse lasta, aga see on jalgpall ja kõigil on head ründajad."

"Sellel tasemel piisab ühest hetkelisest keskendumise kaotusest. Siin karmis liigas karistatakse sellised asjad kohe ära," lisas Klavan.