Kanteri treener Tustit ulatas Mätasega koostöö lõpetanud Kirdile abikäe

Detsembris katkes odaviskaja Magnus Kirdi pikaajaline koostöö Risto Mätasega. Mõlemad kinnitavad, et mingit intriigi siit otsida ei tasu, mullu EM-il neljandaks jäänud Mätas lihtsalt tundis, et ei suuda ühekorraga pühenduda noorema kolleegi aitamisele, tööle ja enda isiklikele eesmärkidele.

"Otsustasin veidi rohkem aega iseendale pühendada. Pealegi olime Magnusega viis aastat koostööd teinud ja nii pikka aega ühe treeneri juures olla pole väga mõistlik," selgitas Mätas Eesti Päevalehele ja Delfile.



Uut treenerit Kirt endale veel leidnud ei ole, kuid päris üksi ta siiski ei tegutse. "Jõutreeningu plaanid on mulle teinud [Gerd Kanteri treener] Indrek Tustit. Viskeid on vahepeal vaadanud Heiko Väät ja Toomas Merila," avaldas Kirt ja lisas, et Väädi ja Merila puhul oleks täpne kasutada määratlust "nõuandja".

"Füüsiline pool on paigas, visketreenerit oleks siiski vaja," lisas ta. "Oleme praegu Tanel Laanmäega kahekesi teineteise sooritusi vaadanud. Proovisime ka välistreenerit otsida, kuid see on keeruline."