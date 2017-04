Itaalia esiliigas hooaja lõpetanud Veideman: ma ei kahetse, et siia tulin

Keskmiselt kogunes Eesti koondislase arvele Itaalia esiliiga mängus 17 punkti, 4,7 lauapalli ja 3,7 korvisöötu.

Vaatamata Veidemani suurele panusele jäi Udine play-off’ist esimesena välja. Enne eestlase liitumist väljalangemisohus olnud meeskond võitis 30 mängust 16 ja sai põhiturniiril idakonverentsis üheksanda koha.

Veidemani sõnul õigustas Udinega liitumise otsus end täielikult.

"Olen ise väga-väga rahul. Nagu olen ka varem öelnud, see ei olnud kerge otsus. Aga praeguse seisuga ma seda ei kahetse," sõnas Veideman Vikerraadiole. "Vormiga oli hea ajastus. Füüsiline vorm oli mul päris okei kui siia tulin. Aga liiga on ikkagi päris füüsiline. Kui ei oleks vormis olnud, oleks poole raskem olnud."

Sinult oodati kohe, et täidaksid liidrikohuseid? "Jah, peale paari mängu treener rääkis minuga. Ta ütles ka, et ei tahagi, et ma viskaks iga mäng 20 punkti, vaid olekski liider võistkonnas," lausus Veideman.

Mida meeskonna enda kohta ütled? "Täiesti tipp-topp võistkond, korvpallisats nagu ikka. See, et ta on Itaalia esiliigavõistkond, ei tähenda midagi. See ei ole halb märk," kinnitas Veideman, lisades, et välismaal mängimine avas tema silmad. "Nii korvpallialaselt kui ka tavaelus. Eestist on raske välja saada. Olen seda ju iga aasta oodanud ja lootnud ja ei tule. Mujal maades on ka täiesti korralikud mängijad. On raske välja saada."

Kas meeskonnas valitseb praegu pigem pettumus, et napilt jäädi play-off’ist välja või rohkem rõõmustatakse ilusa hooaja lõpu üle? "Eks mingil määral on ikka pettumus, aga meelde jääb see hea lõpp," kinnitas Veideman. "Seda ka treener rõhutas päris palju, et inimestel jääb see meelde, mis sa hooaja lõpus teed. Et isegi, kui me ei saa play-off’i, mängime kõik mängud täie rauaga."

Mis nüüd edasi saab? "Ei teagi. Võtan väikese puhkuse, siis hakkan treenima ja siis ole näha, mis saab. Kindlasti ka koondis on tulekul," jäi ta napisõnaliseks.