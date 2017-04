Võiduarve avanud curlingupaar säilitas Eesti olümpialootuse

Kaks esimest mängu kaotanud Eesti sai Valgevenest jagu lisaaja järel 7:6. "See oli väga pingeline mäng," kommenteeris Mölder pärast võistlust. "Meil oli seda võitu väga vaja. Kaotasime kaks pingelist mängu, see võit on meie jaoks emotsionaalselt äärmiselt tähtis."

A-alagruppi kuuluv Eesti on praegu viiendal kohal, ainsana on selles grupis võiduarve avamata Horvaatial, kes on Eesti järgmine vastane.

MM-il on mängus ka olümpiapääsmed, mis jagatakse välja eelmise aasta ja tänavuse MM-i tulemuse põhjal, aasta tagasi oli Eesti MM-il kuues.