Võistluskeelu alt vabaneva Šarapova esimene vastane avaldas rahulolematust

Sel nädalal Stuttgarti tenniseturniiril 15-kuulise mängukeelu järel võistlustulle naasva venelanna Maria Šarapova esimene vastane on itaallanna Roberta Vinci, kes samuti avaldas rahulolematust, et turniiride korraldajad annavad keelatud ainet tarvitanud Šarapovale vabapääsmeid.

Šarapova andis positiivse dopinguproovi möödunud aasta 26. jaanuaril Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel. Tema proovis oli jälgi meldooniumist, mis lisati keelatud ainete nimekirja 1. jaanuaril. Šarapova ütles toona positiivsest proovist rääkides, et on kümme aastat kasutanud perearsti poolt välja kirjutatud südameravimit Mildronate, mis on teise nimega meldoonium ning polnud teadlik, et aine oli keelatud ainete nimekirja lisatud.

Venelannale määrati kaheaastane võistluskeeld, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraaž lühendas selle 15 kuule, keeld lõppeb 26. aprillil ja samal päeval alustab Šarapova Stuttgarti turniiri, kuhu ta teenis wild card’i. Samuti on ta saanud vabapääsmed Madridis ja Roomas toimuvatele kõrgetasemelistele turniiridele.

Mitmed tippmängijad nagu Andy Murray, Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Dominika Cibulkova ja Caroline Wozniacki on Šarapovale jagatud wild card’ide teemal avalikult sõna võtnud, leides, et priipääsmete jagamine dopingukaristusest vabanevale tennisistile ei pruugi spordiala huve teenindada.

Sama mõtet väljendas nüüd ka Šarapova Stuttgarti turniiri avaringivastane, maailma edetabelis 36. kohal paiknev Vinci. "Ta on suurepärane mängija, mul pole midagi tema vastu. Ta on oma vigade eest maksnud," ütles Vinci. "Ta võib võistlustulle naasta, aga peaks seda tegema ilma vabapääsmeteta, ilma igasuguse abita."

"Tean, et Šarapova on tennisele ja WTA-le tähtis. Ta on suurepärane inimene, väga hea mängija, suur tšempion, aga selline on minu arvamus," lisas Vinci.

Vinci sõnul püüab ta kolmapäeval keskenduda mängule, mitte Šarapova naasmise ümber käivale poleemikale. "Kindlasti tuleb huvitav mäng, parajalt keeruline. Aga ma olen õnnelik, mul on hea meel, et saan Maria vastu mängida," ütles 2015. aastal US Openil finaali jõudnud Vinci. "Minu jaoks on see tavaline turniir, valmistun nii nagu enne igat turniiri. Mängin enda mängu, püüan keskendunud olla."

Vinci ütles, et ilmselt elavad päris paljud inimesed kolmapäeval just talle kaasa. "Mängijate kohta ei oska ma öelda, kuigi tean, et paljud on vabapääsmete osas minuga ühel meelel," lausus ta.

Vinci ja Šarapova on varem mänginud kahel korral ja mõlemas mängus kaotas Vinci kahes setis, kuid seni on nad mänginud ainult kõva kattega väljakul, Stuttgartis aga mängitakse liival. Ja viimati olid nad vastamisi viis aastat tagasi.

"Tean, et pärast pikka pausi on keeruline naasta. Ilmselt on ta lihtsalt õnnelik, et saab jälle mängida. Aga trenn ja mäng on parajalt erinevad, mängus tuleb igale punktile keskenduda," arutles Vinci.

Vincil on võimalus enne matši peaväljakul ka trenni teha, kuid Šarapova ei tohi enne enda keelu lõppu võistluspaika siseneda.