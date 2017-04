Williams vastas tenniselegendi solvangule, Nastase kahetsust ei avaldanud

Naiste tennise maailma esireket Serena Williams, kes ootab enda esimest last, vastas Rumeenia tenniselegendi Ilie Nastase rassistlikule solvangule, öeldes, et erinevalt Nastasest ei tunne tema hirmu. Nastase teatas aga omalt poolt, et pole midagi rassistlikku öelnud.

Rumeenia tennisenaiskond mängis nädalavahetusel Föderatsiooni karikasarja Maailmaliiga teise grupi üleminekumänge Suurbritanniaga. Matšieelsel pressikonverentsil küsiti Rumeenia esinumbrilt Simona Halepilt, kuidas ta kommenteerib Williamsi lapseootust, samal ajal sosistas Rumeenia kapten Nastase ühele teisele mängijale: "Vaatame, mis värvi tema laps tuleb. Piimašokolaadi?"

Teatavasti on Williams mustanahaline, tema kihlatu Alexis Ohanian aga valgenahaline.

"Mulle valmistab pettumust, et elame ühiskonnas, kus sellised inimesed nagu Ilie Nastase võivad teha rassistlikke märkusi minu ja mu sündimata lapse kohta ning seksistlikke kommentaare mu kaaslaste kohta," kirjutas Williams sotsiaalmeedias. "Olen seda juba öelnud, aga ütlen veel – oleme küll jõudnud väga kaugele, aga nii pikk tee on veel ees. Oleme mitmeid müüre lõhkunud, aga nii palju on veel lõhkumata. See ega miski muu ei takista mind tegutsemast armastuse ja positiivsusega. Kavatsen ka edaspidi seista selle eest, mis on õige."

"Erinevalt sinust ei tunne mina hirmu. Sest ma ei ole argpüks," jätkas Williams. "Sa võid mind enda sõnadega kukutada, sa võid püüda mind vastikusega tappa, aga nagu õhk, tõusen ma üles."

Ilie Nastase Autor: Reuters/Scanpix

Lisaks Williamsi solvamisele paistis Nastase nädalavahetusel veel mitmel korral inetu käitumisega silma. Kuna Suurbritannia meedia kirjutas tema sosinal pressikonverentsil lausutud solvangust, sõimas Nastase läbi laupäeva hommikul ainsa britina pressikeskuses viibinud Press Associationi naisajakirjaniku. Laupäevase esimese mängu ajal Johanna Konta ja Sorana Cirstea vahel kaebasid nii Konta kui Suurbritannia kapten Anne Keothavong publiku käitumise üle, vestlusesse sekkus ka Nastase, kes kasutas ebasobivat kõnepruuki ja solvas nii britte kui kohtunikku.

Esmalt saadeti Nastase väljaku ääres tribüünile, aga üsna pea eskorditi ta ka sealt minema.

Pühapäeval teatas Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF), et Nastasele määrati koheselt kehtima hakkav ajutine keeld, mille kohaselt ei tohi ta osaleda üheski Fed Cupi matšis ega viibida muudel ITF-i egiidi all toimuvatel võistlustel. Milline on Nastase lõplik karistus, selgub uurimise lõppedes.

Nastase pole aga kahetsust avaldanud, 70-aastane endine maailma esireket ei mõista, miks teda rassismis süüdistatakse. "Tahaksin teada, milline minu sõnadest oli rassistlik," küsis Nastase telefoniintervjuus uudisteagentuurilt AP.

Nastase sõnul on nad Williamsiga sõbrad.

Mis aga puudutab mängu ajal toimunut, tunnistas Nastase, et käitus valesti. "Läksin endast välja," tõdes ta, lisades, et talle määratud karistus on siiski hullumeelne.