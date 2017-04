TÄNA OTSE | Flora võõrustab Narva Transi

Kohtumist kommenteerivad Joel-Rasmus Remmel ja Martti Pukk.

Enne mängu:

Flora näitas eelmises kohtumises FCI vastu üles südikat mängu, mis tähendas neile ka 1:0 võitu ja järjekordselt kolme punkti tabelisse. Pärast esimeses kahes voorus tehtud viike Levadia ja Kaljuga on Flora hoog olnud ülesmäge ning sellega on püsitud kenasti ka tabelis Levadia kannul. Vaatamata sellele, et Narvat on kimbutanud erinevad vigastused ja palju on tulnud loota ka noorematele mängijatele, on Trans seni hooajal näidanud häid tulemusi ja selle tasuks on hetkel ka neljas koht tabelis, kust allapoole ei langeta kindlasti ka pärast seda vooru.

Flora peatreener Arno Pijpers: "Narva on seda hooaega väga hästi alustanud. Neil on hea tasakaal kogenute ja nooremate mängijate vahel. Käisin laupäeval Pärnus mängu vaatamas ja nägin, kuidas nad tulid hästi toime raskete ilmastikutingimustega."

Mängija Maksim Gussev: "JK Narva Trans on näidanud hooaja alguses head mängu ja on alati mänginud hea isuga. Kindlasti on tulemas raske ja huvitav mäng."

Narva peatreener Adiam Kuziaev: "Meid ootab väga tõsine takistus. Katsume seda ületada nii hästi kui oskame. Muidugi lähme platsile ainult ühe sooviga – võita, vaatamata sellele, kes palli võrku lööb või kelle vastu mängime. Kõige olulisem on see, et meil kõikidel on üks ja sama soov. Poliakovi vigastusest täna ei oska midagi öelda. Mängueelne treening näitab, kas saame Denisiga arvestada või mitte."

Transi kapten Irie: "Teame, et Flora on hästi komplekteeritud meeskond, aga ikkagi lähme võitlema lõpuni. Meeskond töötab tavalises režiimis, nagu ikka valmistame mänguks väga tõsiselt. Tulemust ma ette ennustada ei soovi, keegi ei tea, mis võib juhtuda, kuid kindel olen, et tuleb huvitav mäng."

Kohtunik: Siim Rinken

Abikohtunikud: Maikel Mikson ja Rando Kesküla

4. kohtunik: Denis Petrov