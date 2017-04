Eesti jäähokikoondis kaotas MM-il Suurbritanniale 1:5

Eesti koondise värava viskas teisel kolmandikul Roman Andrejev arvulisest ülekaalust, tulemusliku söödu said kirja Andrei Makrov ja Lauri Lahesalu.

Brittide poolel skoorisid Mark Garside (1+1), David Phillips, Liam Stewart, David Clarke (1+1) ja Evan Mosey. Mängu saatuse otsustasid Suurbritannia kolm väravat, mis visati viimase kolmandiku alguses kolme minuti jooksul.

Eesti koondise väravas tõrjus Villem-Henrik Koitmaa 38 vastaste pealeviset. Suurbritannia väravavaht Stephen Murphy tegi mängu jooksul 21 tõrjet.

Eesti jäähokikoondise peatreener Jussi Tupamäki tõdes kohtumise järel, et mängupilt oli parem kui tulemus näitas. Paraku otsustas mängu saatuse viimase kolmandiku algus.

"Esimesel kolmandikul olime natuke jääs. Teisel kolmandikul parandasime oma mängu, saime rünnaku käima ja suutsime ühe värava ära visata, kuid võimalusi oli rohkemgi. Kolmanda kolmandiku alguses juhtus midagi – ei saanudki täpselt aru, mis meil valesti läks, peame meeskonnaga sellest rääkima ja videolt kordused üle vaatama. Lasime endale visata viie esimese minutiga kolm väravat. Seejärel hakkasime taas ründasime ja meil oli häid võimalusi, kuid me ei suutnud neid ära kasutada. Suurbritannia mängis väga hästi, nad tulid nelja viisikuga välja ning neil on väga soliidsel tasemel meeskond. Müts maha vastaste ees," ütles Tupamäki.

Teisipäeval on puhkepäev, kolmapäeval kohtub Eesti Jaapaniga. "Katsume homme (teisipäeval – toim) jäähallist veidi eemale hoida ja peame meeskonnaga aru, kuidas viimases kolmes mängus tegutseda. Senistel MM-idel oleme alati turniiri käigus paremaks läinud ja ma usun, et läheme ka nüüd ning parandame oma mängu veelgi. Paberil on küll Jaapan turniiri favoriit ning Horvaatia ja Holland meile jõukohasemad vastased, kuid me võitleme iga punkti nimel," sõnas peatreener.

Teises esmaspäevastes mängudes alistas Jaapan Horvaatia 4:2 ning Leedu Hollandi 8:0.

Kahe mängu järel juhivad turniiri Leedu, Jaapan ja Suurbritannia võrdselt kuue punktiga. Horvaatial, Eestil ja Hollandil on punktiarve seni avamata.