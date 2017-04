Rallikrossi maailmameister: meil võiks olla rohkem suuri nimesid

Rallikrossi maailmameistrivõistlustel on sõidetud kaks etappi. Mõlemad võistlused on võitnud valitsev maailmameister, rootslane Mattias Ekström.

Viimati sõidetud Portugali etapp andis taas kord tõestust, et rallikrossimaailmas jätkub skandinaavlaste ülemvõim. Montalegres üritas seda murda üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb, kes avaetapil Barcelonas oli finaalist hoopis välja jäänud. "Barcelonas oli võistlus pingeline, mul ei läinud seal hästi. Loodan, et siin läheb paremini," ütles Loeb ETV spordisaatele. "Auto töötab hästi, oleme valmis ja loodan, et suudame teha midagi head."

Portugalis oli kogu nädalavahetuse staar tegelikult Petter Solberg, kes sõidab sellest aastast Volkswageniga ja oli väga enesekindel. "Enne esimest etappi oli palju tegemist," sõnas autoralli ja rallikrossi eksmaailmameister Solberg. "Meil on uus auto ja uue meeskonna ülesehitamine andis palju tööd. Siin saime mõlemad autod finaali, meil on hea kiirus. Barcelonas vaevanud probleemid on kõrvaldatud ja peaksime nüüd kiiremad olema."

Kiire norralane on ainus, kes võitnud MM-tiitli nii autorallis, kui rallikrossis ja Portugalis oli ta kiire eelsõitudes, võitis poolfinaali, aga otsustavas sõidus jäi kokkupõrke tulemusena autsaideriks.

Valitsev maailmameister Mattias Ekström on veendunud, et rallikrossi magnetiks on tuntud tegijad. "Sarjas sõidab praegu palju suuri nimesid,

kuid oleksin õnnelik kui neid oleks veelgi rohkem," lausus Ekström. "Tugev konkurents on parim, mis üldse olla saab."

Finaali üllatajaks oli alles 21-aastane lätlane Reinis Nitišs, kes lõpetas viiendana. Pärast Solbergi väljalangemist alistas Ekström viimaste ringide vägevas lahingus Loebi. Kolmas oli rootslaste uus staar Johan Kristoffersson. Kahe nädala pärast jätkub MM-sari Saksamaal Hockenheimis.