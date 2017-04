Zenjov lõi Aserbaidžaanis hooaja kuuenda värava

Põhikoosseisu kuulunud Zenjovi tabamus viis 26. minutil Gabala 2:1 juhtima. 33. minutil sündis tema löögi järel Gabala 3:1 tabamus, kuid ametlikult läks see kirja Interi kaitsja omaväravana. Lõpuks võitis Eesti koondislase koduklubi kohtumise 4:3. Zenjov võeti puhkama 57. minutil, vahendas Soccernet.ee.

Liigahooaja lõpuni on jäänud veel vaid üks voor ning Gabala on kindlustanud endale teise koha. Lisaks viimasele liigamängule on Gabalal ees ka karikafinaal Karabahhi vastu.