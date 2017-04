Zlidnis ja Ferencvaros võtsid napi võidu

Ferencvaros läks kaheksandal minutil juhtima, kuid avapoolaja keskpaiguks oli tablool viik. Oma võiduvärav löödi 35. minutil. Zlindis tegi tavapäraselt kaasa kõik 90 minutit, vahendas Soccernet.ee.

Ferencvaros on nii-öelda tiitligrupis kindlustanud esikoha, kuid mitte meistritiitlit. Meistritiitel selgitatakse välja tabeli esimese kahe naiskonna finaalmängudega, mis peetakse kahe võiduni. Teise finaalkoha püüdmiseks on šanss veel nii MTK-l kui Györi ETO-l, keda Zlidnise klubi möödunud nädalal karikafinaalis võitis. Tiitligrupis on jäänud pidada veel üks mäng. Ferencvaros oli esimene ka põhihooaja järel.