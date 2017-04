Jüri Vipsi eesmärgiks on Saksamaa F4 meistritiitel

Möödunud aastal edukalt vormel-4 sarjas debüteerinud Jüri Vips jätkab sõitmist Prema Powerteam võistkonnas, mille koosseisus saavutas Saksa ja Itaalia F4 sarjades kokku 13 poodiumikohta ning lõpetas hooaja oma esimese etapivõiduga.

"Eelmise hooaja lõpus saavutatud etapivõit andis kindlasti kõvasti enesekindlust algavaks hooajaks," kommenteeris Jüri Vips. "Tänavu ongi eesmärgiks Saksa sari ära võita. Lisaks Saksamaa F4 sarjale teen kaasa ka 2-3 etappi Itaalia sarjas, et saaks lihtsalt rohkem sõita ja harjutada."

Nüüdseks on seljataga testisõidud ja ka osalemine Itaalia sarja esimesel etapil ning ees ootab Saksamaa sarja avaetapp Oscherslebeni ringrajal.

"Soojendussõidul Itaalia sarja avaetapil ja ka testisõitudel on kiirus väga hea olnud, nii et ootused esimese etapi eel on kõrged," ütles Jüri Vips.