Orienteerujad sihivad koduselt MM-ilt vähemalt ühte medalit

„Kõige suurem võimalus väga häid tulemusi saavutada on minu hinnangul vendadel Lauri ja Timo Sillal. Mõlemad on juba mitu aastat näidanud, et kuuluvad maailma tippseltskonda,“ sõnas Team 2017 juht Gion Schnyder. „Samuti usun, et õnnestumise korral on esiotsa asja ka Kenny Kivikal, Evely Kaasikul ja Annika Rihmal. Üllatusi võivad pakkuda teisedki.“



Timo Silla sõnul annab talvine ettevalmistushooaeg lootust seada kõrgeid sihte: „Ettevalmistus on läinud hästi. Kui sellele mõtlen, siis ma ei leia väga midagi, mida oleksin teinud sel ettevalmistushooajal teisiti. Miski pole mind takistanud.“



Kuigi ettevalmistushooaeg möödus Sillal suurepäraselt, siis varasematel aastatel on ta vigasid teinud just tiitlivõistlustele eelneval paaril kuul. „Olen katsetanud erinevaid meetodeid, mida olen uskunud, et viivad mind väga heasse vormi, ent miski pole loodetud edu toonud. See aasta jätan igasugused eksperimenteerimised vahele ja teen nö traditsioonilise ettevalmistuse,“ sõnas Sild.



Naiste esinumber Evely Kaasiku oli sel aastal tavapärasest rohkem soojas kliimas, mis aitas vältida vigastusi. „Olen suutnud teha oma treeningmahtudes rekordi. Usun, et sellele on kaasa aidanud suusatreeningud ja soojas kliimas laagerdamised. Ettevalmistushooaeg on lootusandev,“ ütles Kaasiku, kelle miinimum eesmärk on jõuda MMil 15 parima sekka.



Orienteerumise MM toimub 30. juuni kuni 7. juuli Lõuna-Eestis. Võisteldakse viiel erineval distantsil Tartus, Viljandis, Rõuges ja Vitipalu metsades. Maailmameistrivõistlustel osalevad ligi 50 riigi koondised kõikidelt mandritelt.