Kaur Kivistik avas hooaja Portugalis maanteejooksu teise kohaga

Kivistik nägi umbes kümme päeva tagasi kuulutust, et tema laagripaiga lähedal Portugalis on tulemas üks maanteejooks, mis täpselt tema laagri kuupäevadesse sobis. “Pidasin treeneriga nõu ja otsustasin starti minna. Viimasest võistlusest on juba üle seitsme kuu möödas ning hea oleks laagri lõppu üks korralik pingutus teha,” ütles Kivistik ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Võistlejatel tuli joosta kaks 5 km pikkust ringi, mõlemal ringil oli sees kaks pikka tõusu. “Üks kohalik jooksja tegi teise kilomeetri algul ebaloomulikult kiire spurdi ja pääses eest minema, kasvatas vahet kolmanda kilomeetri lõpuks 15 sekundiliseks. Edasi jooksime mõlemad sama tempoga, kätte kahjuks mul ei õnnestunud teda kätte saada,” kirjeldas Kivistik jooksu käiku.

Tõusudel suutis ta küll veidi järgi võtta, aga laskumisel jooksis konkurent väga hästi ja nii püsis vahe lõpuni välja. Jooksu võitis portugallane Jose Gaspar ajaga 30.34, mis tähendab, et Kivistik kaotas talle kümne sekundiga.

“Kindlasti läks see pingutus mulle asja eest. Hooajale on algus tehtud. Treeningud on läinud plaanipäraselt. Ootan juba staadionil treenimist ja võistlemist,” lausus Kivistik, kes siiani maastikul harjutanud.