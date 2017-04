Saalihoki finaalseerias on võõrsil võit kõva valuuta

Kolme võiduni mängitav saalihoki Eesti meistrivõistluste finaalseeria on kahe esimese mänguga pakkunud täpselt seda, mida loota ja eeldada võis. Nii Sparta Team Automaailm kui ka Eesti Maaülikooli Spordiklubi olid kodusaalis võidukad ja see tähendab, et seeria üldseis on viigis 1:1.

Tõeliselt dramaatiliseks osutus Õismäel peetud avamäng, kus Sparta suutis viimase pooleteistkümne minutiga pöörata üheväravalise kaotusseisu 9:8 võiduks. Üleeile Tartus toimunud teine mäng möödus veidi rahulikumalt ning kohtumist väga hästi alustanud Maaülikooli meeskond oli parem tulemusega 6:3.

Seeria senist kulgu analüüsinud Sparta meeskonda juhendaja Argo Kungla meelest saab võtmesõnaks olema koduväljak. "Oli teada, et seeria 3:0 ei lõppe, sest mõlemad meeskonnad on kodus tugevad," ütles Kungla Vikerraadiole. "Üks võõrsil võit võib seeria murda."

Ka Eesti Maaülikooli Spordiklubi peatreener Talis Mölder rõhutab, et seeria võtmeküsimuseks on vastase murdmine võõras saalis. Tartlased võiksid olla Õismäe saaliga nüüdseks piisavalt harjunud. Valus kogemus eelmisest Tallinnas peetud finaalmängust, kus EMÜ eduseisu viimastel minutitel maha mängis, on tema sõnul minevik. "Oleme sellest üle. Arvasime, et võit on juba käes, kuid lasime väsimuse või millegi muu pealt kaks lihtsat viset läbi," kommenteeris Mölder. "Kuna mõlemad meeskonnad mängivad kodus hästi, siis saab eelise see, kes on võõrsil edukas."

Eesti meister on selle nädala pühapäevaks kindlasti selge. Kui seeria peaks kujunema viiemänguliseks, toimuvad kolm viimast mängu järjestikkustel päevadel – reedel, laupäeval ja pühapäeval. Ülitihe graafik võib finaali kulgu omajagu mõjutada. "Noorte MM surub peale," teab Kungla. "Kuna vastasele ei sobinud nädala keskel mängida, siis läheb graafik tihedaks. Võidab see, kellel on rohkem jõudu ja terveid mehi."

Saalihoki meistrivõistluste kolmas finaalmäng on kavas reedel kell 20.00 ning toimub Õismäel.