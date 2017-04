Kaks Žalgirise süsteemist kasvanud leedukat osalevad NBA draftis

Leedu spordimeedia andis teada, et kaks sealse korvpalli tulevikunime Arnoldas Kulboka ja Gytis Masiulis andsid oma nime üles tänavuse suve NBA draftiks.

19-aastane ja 205 cm pikkune Kulboka on välja kasvanud Kaunase Žalgirise noortesüsteemist ning mängis tänavuse hooaja Saksamaa esiliigas Baunachi meeskonnas, kus ta on laenul Bambergi Brose Basketsi tiimist. Tänavusel hooajal on ta keskmiselt visanud 14,7 punkti, hankinud 4,2 lauapalli ja jaganud 2 korvisöötu mängus.

Samuti 19-aastane ja samuti Žalgirise süsteemist tulnud 206 cm pikkune Masiulis tõusis tänavu Žalgirise põhimeeskonda ning kogus kaheksa Leedu liiga kohtumisega keskmiselt 6,9 punkti.

Tõsi, draftis valituks osutuda kummalgi mehel ekspertide arvates väga suurt võimalust ei ole.