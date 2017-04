Jõutõstmise Eesti meistrivõistlustel püstitati üle 30 uue Eesti rekordi

Elar Kraav ütles enne võistlust, et trennid sujusid hästi ja sellel võistlusel talle arvestatavat vastast ei ole. "Mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ja paremini ma ennast võistlustel realiseerin. Kuigi spordis võib alati üllatusi ette tulla, siis sellepärast see mulle meeldibki, et isegi pisidetail võib võistluse käiku suurelt mõjutada." Võistlusele eelneval päeval oli Elar treenerina oma sportlaste kõrval, kuid see ei mõjutanud tema enda esinemist.

Naiste absoluutklassis võidutses Marianna Bogdanova. Parim noor oli Mark Kihu ja parim juunioride arvestuses Kermo Pärn. Võistlused olid väga kõrgetasemelised, püstitati üle 30 uue Eesti rekordi.

Eesti Jõutõsteliidu juht Kaido Leesmann ütles pressiteate vahendusel võistluste kommentaariks: "Pinget jätkus kuni võistluste lõpuni ja hea oli näha paljude sportlaste arengut. Kindlasti jääb varustusega võistlustele kindel koht meie kalendrisse, sest sportlased tahavad proovida suuri raskusi. Hetkel on näha, et klassikaline jõutõstmine areneb Eestis ja ka maailmas üha kiiremini."

Jõutõstjate järgmine suurem jõuproov on mai lõpus Kaunases, kus toimuvad maailmameistrivõistlused lamades surumises.

Wilks'i punktisüsteem on jõu ja kehakaalu koefitsiendi arvutamiseks jõutõstmises. Wilks'i koefitsenti kasutatakse võistlustel absoluutse võitja ja järgunormatiivide selgitamiseks.