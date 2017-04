Klubi play-off'i juhtinud Hermet: kui nüüd veel medali saaks, oleks super

Võõrsil alistati nädalavahetusel Palma II meeskond ning Hermeti arvele jäi 30 minutiga oma meeskonna edukaimana 21 punkti (kahesed 9/12, kolmesed 0/2, vabavisked 3/4), 8 lauapalli, 3 korvisöötu, 3 isiklikku viga ja 1 pallikaotus.

Selle võiduga kindlustas Pardinyes-Lleida (20-5) oma regioonis 13 tiimi hulgas vähemalt teise koha, mis annab õiguse ka mängida kohamängudel.

Järgmise faasina selgitavad CA ja CB regiooni kaks parimat Mallorcal 6.-8. mail välja selle regiooni parima ning seejärel on järgmises ringis vaja kokku minna juba selle liigataseme parimate klubidega üle kogu Hispaania. Üleriigilisel turniiril on võimalik tagada endale koht aste kõrgemale ehk LEB Silverisse.

"Praegu on klubi jaoks juba see suur asi, et play offi jõudsime. Kui nüüd regionaalselt veel medali saaks, siis oleks super, sest hooaja alguses keegi väga ei uskunud, et võime jõuda play-offi," sõnas Hermet ERR-i spordiportaalile.

Hermeti sõnul on tiimis süües isu kasvanud ning meeskond soovib edukast hooajast maksimumi võtta. Võimalik tõus järgmisele liigaastmele tähendaks klubi presidendi jaoks aga ka teatavat murekohta.

"Kõrgemale tõusuga tuleb mure, et selleks oleks klubil vaja kõvasti finantsiliselt suureneda ja klubi president ei tea, kas see on võimalik. Aga kui peaks juhtuma, et pärast suurepärast hooaega me suudame veel tõusta LEB Silverisse, siis on presidendil kindlasti mõttekoht, mida ette võtta," lisas Hermet.

Hermeti tänavune statistika on Forca Lleida klubi duubelrivistuseks oleva Pardinyes-Lleida eest olnud 23 mänguga keskmiselt 13,9 punkti, 4,2 lauapalli ja 0,6 korvisöötu. Visketabavus on meie noormehel olnud hea - kahesed 53,8%, kolmesed 38,9% ja vabavisked 81,5%.



-Ajaleheväljalõige kohalikust lehest/Foto: Facebook