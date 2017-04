Uno Tutk skandaalide valguses: maailm liigub videokohtunike suunas

Spordisõbrad teavad, et viimastel nädalatel on teema taas päevakorda tõusnud ja seda siis jalgpalli kontekstis. Aga tegelikult on küsimus laiem, sest konfliktid kohtunikega puudutavad paljusid spordialasid.

Eesti jalgpallis toimus aprilli alguses intsident, kus Pärnu Vapruse mängija ja Eesti koondiseski kaasa teinud Martin Vunk kohtunikku pärast tema arvates ebaõiglaselt määratud penaltit surmaga ähvardas.

Käesoleva nädala keskel toimus Euroopa Meistrite liigas kohtumine Real Madridi ning Müncheni Bayerni vahel. Selle mängu võitis lisaajal 4:2 Real, kuid Bayerni mängijate arvates mõjutas mängu otseselt Viktor Kassai juhitud kohtunikebrigaadi halb tegevus. Nimelt karistati Bayerni mängijat Arturo Vidali vaieldava punase kaardiga ja lisaks lõi Real neljast väravast kaks suluseisust, seejuures võiduvärava puhul oli suluseis üsna ilmne.

Bayerni mängijad väljendasid oma rahulolematust juba kohtumise ajal, kuid pärast lõpuvilet tungisid kolm Bayerni mängijat lisaks kohtunike riietusruumi. Ning olukord lõppes sellega, et kohale tuli kutsuda politsei.

Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk: "Jalgpallireeglid on väga palju tõlgendamises kinni. Kohtunikud annavad situatsioonidele hinnanguid ja tuleb tunnistada, et mõnes olukorras on need hinnangud ka läinud pisut valesti."

Tutki sõnul on mängijate suhtlus kohtunikega mängu ajal väljakul oluline tagasiside ka vilemehe jaoks, kuid pärast mängu tuleb kasulikku kriitikat vähe: "(Pole mõtet) pärast mängu vehkida kuskil ajakirjanduses ja panna üles igasuguseid loosungeid. Tänapäeval on ju nii lihtne jõuda maailma meediasse."

"Kahju on küll, et keegi ei kirjuta pealkirjas, et eile kohtunikud vilistasid väga hästi, aga Voskoboinikov ei löönud penaltit ära. Negatiivsus müüb ja seal, kus on näha eksimust, siis pigem tuuakse seda rohkem välja kui positiivset tegevust," arvas Tutk.

Kogenud kohtunik Tutk kinnitas, et tema karjääri jooksul pole tulnud kordagi ette, et sellisel tipptasemel läheks mängijad veel pärast matši kohtunike riietusruumi õigust nõudma. "Sellised juhtumid on tõesti haruharva ja UEFA võtab sel teemal kindlasti midagi väga rangelt ette."

"Tundub, et maailm liigub (tehniliste abivahendite) poole ja ma arvan, et üsna pea me näeme vähemalt finaalturniiridel videokorduste kohtunikku kasutusele võttu," uskus Tutk, et tulevikus võib kohtunike tegevus jalgpallis saada uue diemsniooni.