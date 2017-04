Rait Rikberg kritiseeris oma mehi: väsimus on rumal jutt

"Ma arvan, et võidu võti oli natuke meis, aga rohkem Selveris. Mulle tundus, et nad polnud nii keskendunud, kui nad on selle seeria vältel olnud. Meie suurimaks probleemiks on olnud geimilõpud. Oleme 20-ni läinud võrdselt ja siis ära andnud. Täna läks teistpidi," selgitas Rikberg.

Rikbergi arvates seda ühte võidumängu millekski eriliseks veel pidada ei saa ning imedest saab hakata rääkima siis, kui nad suudavad seeria viia viigini ja otsustavas mängus ka võita.

"Vaimne pool on rumal jutt, väsimus on veel rumalam jutt. Selliseid asju mina ei tahaks üldse kuulda. Need geimilõpud...," pole Rikberg nõus oma meeskonnakaaslaste poolt eelmiste mängude järel välja käidud kaotuste põhjustega.

"Esimene mäng oli ebaõnn - see on ebaõnn, kui matšpalli pealt kaotad. Sellest me oleme tulnud välja väga raskelt," lisas libero. "Nüüd on veel kolm mängu selg vastu seina, loodan, et tuleb ära!"