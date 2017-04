Jaan Martinson: Sõõrumaa peab aduma, et vastutab kogu Eesti spordi eest

Eesti Olümpiakomitee presidendil Urmas Sõõrumaal sai selles ametis täis esimene aasta. Nagu taolistel puhkudel ikka, on tärmini täitumisel tehtud kokkuvõtteid sellest, kuidas president hakkama on saanud.

Ja kui reaktsioone vaadata, siis need on olnud valdavalt kriitilised. Eesti spordiajakirjanikud Sõõrumaaga rahul pole. Kriitikute hulgas on ka Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Jaan Martinson.

Tõsi, vähemasti üks positiivne hinnang on tema tegevusele ka, sest 15. aprillil saatis Sõõrumaa EOK liikmetele omalt poolt välja kirja, kus luges oma senise ametiaja kordaläinuks.

"No midagi kosmeetilist sai tehtud. Moodustati komisjonid, kes pidanuksid EOK-d tõhusamalt juhtima ja muu säärane. Mõni komisjon käib väga aktiivselt koos ja tehakse tõsist ja korralikku tööd. Mõni komisjon, nagu ma olen kuulnud, aga paraku vindub. See süsteem esialgu ei toimi," selgitas Martinson Vikerraadios.

Martinsoni sõnul on petlik see mulje, et noortele sportlastele antakse endisest rohkem raha, sest toimunud on lihtsalt olemasolevate vahendite ümberjagamine.

"Sõõrumaa lubadus oli see, et rohkem riigi raha tuua tipp- ja noortesporti. Seda pole olnud. Lubas tulla oma firmaga EOK kuldsponsoriks. Ei ole tulnud," tõi Martinson teistele asjadele lisaks välja presidendivalimistel välja käidud lubadused, mis seni täitmata on jäänud.

"Sõõrumaa peaks aduma, et ta võtab vastutuse kogu Eesti spordi eest. Ta peaks ühendama kõik, alates rohujuuretasandist kuni olümpiavõitjateni. Kui Eesti president ütleks, et okei, ma loobun palgast, kas ta siis võib poole teraga seda tööd teha? Selline asi ei kannata kriitikat. Kui sa oled EOK president, siis sa pead 100-protsendiliselt oma panuse andma ja kõik probleemid lahendama," arvas Martinson.