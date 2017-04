Aganits: Eesti võrkpalliliiga on muutunud ühtlasemaks

Aganitsa endine koduklubi Selver juhtis finaalseeriat 3:0 ja võinuks kodusaalis meistritiitli kindlustada, kuid Tartu näitas selg vastu seina olukorras kindlat mängu ja võitis kohtumise koguni 3:0. Nelja võiduni mängitav seerias juhib Selver nüüd 3:1, viies kohtumine peetakse neljapäeval Tartus.

"Mul pole sellist olukorda olnud, aga ma pigem eelistaksin olla 3:0 ees kui 0:3 taga," arutles Aganits ETV spordisaate stuudios. "Iga õnnestumisega, mis sul juhtub, on vastastel raskem ja nende pinge kasvab müstilise kiirusega."

"Mis tribüünilt vaadates oli, siis liiga lihtsalt oli nende mäng loetav, liiga ümmargune," hindas Aganits Selveri mängu. "Eks sidemängija muidugi otsis mängijat, kes võib olla liider, aga [Lincoln] Williamsist ainuüksi polnud kasu."

Kui palju sa oma ampluaa mehi vaatad ja mida sa näinud oled? "Ikka vaatan. Finaalseerias mängivad tempod on kõik väga head," sõnas Aganits. "Kui vaadata Eesti klubisid, siis nad on kindlasti ühed kõige paremad, nad kõik on kindlasti Eesti koondise piirimail."

Olles mänginud neli hooaega välismaal, milline Eesti liiga sinu pilgu läbi praegu on? "Arvan, et sel ajal kui mina olin Eestis, oli kolm suurt meeskonda, kuid nüüd on viimasel aastal kõvasti pilti tulnud Rakvere," rääkis Aganits. "Mulle tundub, et liiga on muutunud ühtlasemaks. Rakvere juba serveeris ühe üllatuse, aga ma arvan, et üllatusi on olnud rohkem kui varem."

Aganits saab veel nädala puhata, juba 1. mail koguneb koondis, et hakata valmistuma mai lõpus Tallinnas peetavaks MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängudeks, nädal pärast MM-valikturniiri teeb koondis debüüdi Maailmaliigas.

"Puhkus sisaldab aega kodus, käisin vaatasin vanemad üle ja nüüd proovin kodus asjad joone peale saada," rääkis Aganits, millega on ta vahepeal tegelenud. "Ennast täitsa käest ära ei lase, meil on igaühele antud individuaalne treeningprogramm, et päris suurt pausi vahele ei tekiks. 1. mail juba koguneme ja sealt pole esimesed treeningmängud üldse enam kaugel, kuu lõpus on juba väga oluline turniir."

Tänavusel hooajal lõpetas Aganits Prantsusmaal Poitiers’iga põhiturniiri kaheksandana lõpetanud, veerandfinaalseerias jäädi alla põhiturniiri võitjale Chaumontile. Kus pallib Eesti koondislane järgmisel hooajal? "Pole veel teada. Päris tühjad pihud pole, mingid jutud on. Aga mitte midagi kindlat veel," jäi Aganits napisõnaliseks. "Jutud on lubavad."