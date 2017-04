Eesti iluvõimleja jätkab haridusteed Kanada ülikoolis

Iluvõimlejad üle ilma kohanevad uute reeglitega. Eesti meistrivõistlustel mitmevõistluses hõbeda saanud ja kurikaharjutuses kulla võitnud Carmel Kallemaa lendas Torontosse tagasi teadmisega, et nüüd hinnatakse eriti kõrgelt osavust vahenditega töös.

"Võistluselt ma õppisin, et peaks muutma kavu veel raskemaks. Lisama juurde veel raskemaid riske ja meisterlikkusi, et saada kõrgemaid punkte," ütles Kallemaa ETV spordisaates.

Kui palju sul varukast varu on, et kõike seda raskusastet juurde lisada? "On ikka. Me nüüd läheme tagasi saali ja hakkame vaikselt kõiki kavu läbi mõtlema ja arutama ema-treeneriga, et mida võiks juurde lisada. Usun, et saame hakkama," arutles Kallemaa.

"Eks praegu tuleb hästi palju rõhuda vahendi tööle ja kui ka näiteks väike laps tuleb praegu trenni, siis alustada tuleks just sellest," ütles Kallemaa ema ja treener Janika Mölder. "Kui vaatan Carmeli puhul, et elementide osa on päris hea, siis vahenditöö tahab veel lihvimist."

Mais toimuvatest Euroopa meistrivõistlustest 19-aastane iluvõimleja loobus, sest ees seisab gümnaasiumi lõpetamine.

Kuigi õpingute kõrvalt pole mahukaid trenne sugugi lihtne teha, siis seda teed soovib eelmises olümpiavaliktsüklis napilt Rio piletita jäänud Kallemaa ka edasi minna.

"Ma sain sisse George Browni kolledžisse, mis on Torontos ja üks erialadest oleks arhitekt. Mulle meeldib arhitektuur ehk võiks sellega tegeleda ja teine variantidest on ürituste korraldamine, mis mulle ka tõsiselt meeldib ja selle olen ilmselt emalt saanud," arutles Kallemaa. "Nüüd tulebki teha valik, kas minna õppima arhitektuuri või ürituste korraldamist."

Nii on Kallemaale selle hooaja tähtsamaks stardiks augustis Taipeis toimuv suveuniversiaad, kuhu Eestist läheb võistlema 11 alal üle saja üliõpilassportlase.