Varrak: VTB liigas mängimine on privileeg

Kalev/Cramo võitis sel hooajal 24 mängust viis ja lõpetas liigatabelis 11. kohaga. On see Kalev/Cramo lagi? "Ma ei usu. Ma arvan, et paremate asjade kokkulangemisel oleks olnud võimalik kõrgemat kohta püüda," arutles Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ETV spordisaate stuudios. "Play-off on alati eesmärk olnud, sinna oleks olnud reaalne jõuda kui asjad oleks paremini sujunud."

Sa oled varsti pea viis aastat selles ametis olnud, kuidas sul endal motivatsiooniga lood on? "Motivatsioon on kõrge. VTB liigas mängimine on privileeg, seda ei tohi võtta iseenesestmõistetavalt," lausus Varrak. "Meiesuguse rahvaarvu ja eelarve juures on see puhas privileeg. Asjad klapivad paremini, on kõik võimalik. Praegusel hetkel sa ei võida seda liigat, aga on võimalik jõuda kõrgele. Motivatsiooni koha pealt ei tule kuskilt otsast puudust."