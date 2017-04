Jüriööjooksul võidutsenud Ilves elas väikese ehmatuse üle

Avavahetusest tuli kindla liidrina Ilvese Kristo Heinmann, kes andis vahetuse Hannele-Katrin Pandisele üle Saue Tammede ees rohkem kui 2,5-minutilise eduga.

Teises vahetuses jooksis Saue Tammed ja Kirti Rebane Ilvesel poole minutiga eest ära, sellele jooksule iseloomuliku vale punkti võtmine kolmandas vahetuses tõi kaasa Tammede tulemuse tühistamise ning Ilves oli jälle liider.

Juba 20 aastat tagasi Ilvesega oma esimese Jüriöö jooksu võidu teeninud Elo Saue hoidis Ilvese liidrikohta, edu järgmiste ees oli kindel, aga jätkuvalt oli radade hajutus selline, et paljude võistkondade tulemused tühistati vale punkti võtmise eest.

Aga juhtus ka Ilvese tiimiga. Kenny Kivikas, kes hommikupoole oli jooksnud ka Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel, oli teistel pikalt eest ära, aga ühel hetkel näitas võistluskeskuse ajavõtusüsteem, et Kivikas on ühe punkti vahele jätnud. Seega oli ka võitjatiimi ühisjooks viimasest punktist finišisse tavatult emotsioonivaene, finišis selgus siiski, et tegemist oli arvutisüsteemi veaga ja Ilves sai nelja-aastase vahe järel taas võidu üle rõõmustada.

"Hakati seal vähe karjuma võistkonnakaaslaste poolt, mõtlesin, misasja nad karjuvad. Siis oligi seal vaja natuke arutada, ma enda arust võtsin kõik asjad õigesti," rääkis Kivikas ETV spordisaatele. "Tehnilised viperused olid korraldajatel."

Teise koha teenis kokkuvõttes Peko esimene võistkond ja kolmanda OK Võru neljas koosseis.