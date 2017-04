Lüütsepp: Selver lasi meil dikteerida

"Vastane lasi meil täna natuke rohkem mängida. Teistes mängudes on nad meil natuke kõvemat survet peal hoidnud, võib-olla nad täna hakkasid n-ö oma võitu ootama. Nad lasid meil ise dikteerida täna," ütles tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp intervjuus ERR-ile.

Sel korral suutsite ise kaotusseisust välja tulla ja geimilõpud enda kasuks pöörata. "Jah, kannatasime need rasked olukorrad täna paremini ära. Kogu meeskond oli täna kaasatud, kõik andsid oma panuse, kaotada ei olnud midagi. Selles mõttes mehed mobiliseerisid end väga hästi ja olid selleks mänguks valmis," lausus Lüütsepp. "Selg vastu seina olukorras oleme sel hooajal ennegi hästi mänginud. Täna oli okei mäng."

Mis saab edasi otsustavaks? "Ei maksa liiga suurde eufooriasse sattuda, selge on see, et Selveril on endiselt üks võit tiitlist puudu. Meie oleme veel kaugel-kaugel," arvas Lüütsepp. "Ütlen veelkord, täna oli see, et Selver ootas, et nad vormistavad ära ja nad ei mänginud nii hästi kui varasemas kolmes mängus, me lihtsalt suutsime selle võimaluse ära kasutada."