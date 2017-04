Klavanita Liverpool kaotas eduseisust Crystal Palace’ile

Klavanit vaevab kerge põlvevigastus ja seetõttu ei olnud ta ka Liverpooli varumeestepingil.

Liverpool asus kodupubliku ees 24. minutil Philippe Coutinho väravast mängu juhtima, kuid 42. minutil viigistas eelmise hooaja järel Liverpoolist Palace’isse siirdunud Christian Benteke seisu, sama mees lõi 74. minutil ka külalismeeskonna võiduvärava.

Liverpool on 34 mänguga kogunud 66 punkti, millega praegu ollakse kolmandal kohal, kuid neljandal ja viiendal real paiknevad Manchester City ja Manchester United on mänginud kaks kohtumist vähem ning neil on vastavalt 64 ja 63 punkti. Liider on Chelsea 75 punktiga (32 mängust) ja teine on Tottenham 71 punktiga (32 mängust).