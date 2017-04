Vassiljev: Tartu oli igas elemendis parem ja vääris võitu

"Lincoln Williamsile läks liiga suur koormus, aga eks see läks ka põhjusena – teistelt nurkadelt tuli natuke vähem abi. See oligi peamine põhjus, võib-olla läks natuke liiga ühekülgseks see mäng," kommenteeris Selveri peatreener Rainer Vassiljev ERR-ile. "Vastane oli igas elemendis parem ja vääris seda 3:0 võitu igal juhul."

Selveril oli võimalus kodus meistritiitel kindlustada, kas see mõjutas ka mängu? "Eks see on alati väga raske mäng, eriti kui vastasel on null all. Selge see, et Tartu ju oskab mängida, selles polegi üldse küsimus. Täna nad seda näitasid väga hästi ja meie mängisime kehvemini. Ka õnn oli täna Tartu poolel ja Tartu vääris seda võitu," tõdes Vassiljev.

Siiani oli Tartul probleeme geimilõppudes, nüüd aga juhtis Selver nii teises kui kolmandas geimis, kuid ei suutnud edu võiduks vormistada. "Eks ta ütlebki, et ongi sellist mängu raskem mängida, muud polegi midagi rääkida. Rõhutan veel, et ega Tartu pole võistkond, kes mängida ei suuda. Nad mängisid väga korraliku partii täna ja sellest piisas, et olla 3:0 meist parem," sõnas Vassiljev. "Võib-olla olime meie täna hajevil, aga ma ei poe selle taha. Tartu mängis hea mängu."

Nelja võiduni peetava finaalseeria viies kohtumine on neljapäeval, 27. aprillil kell 19 Tartus. "Võtame mängu korraga nagu oleme siiani teinud, muud polegi. Järgmine mäng neljapäeval Tallinnas, valmistume selleks," lausus Vassiljev.