Ekström võttis teise järjestiku etapivõidu, Solbergi tabas ebaõnn

Kogu nädalavahetuse näitas suurepärast kiirust MM-sarja kahel esimesel hooajal maailmameistriks tulnud norralane Petter Solberg (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen Sweden), kes oli eelsõitude parim, võites ühe sõidu ja olles kolmes sõidus teine.

Solberg võitis kindlalt ka enda poolfinaali, teisena pääses sealt edasi tema tiimikaaslane Johan Kristoffersson ja kolmandana lätlane Reinis Nitišs (Audi S1; EKS). Teise poolfinaali parim oli Ekström, tema järel pääsesid finaali prantslane Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen) ja Loebi meeskonnakaaslane, rootslane Timmy Hansen.

Ka finaalis sai Solberg parima stardi, kuid seejärel tabas teda ebaõnn – juba esimesel ringil purunes liidrikohal sõitnud Solbergi autol rehv ja ta langes võistlejaterivi tagumisse otsa, lõpetades sõidu kuuendana.

"Sellist lõppu me enda pühapäevale ei tahtnud. Pärast suurepärast kiirust kogu nädalavahetuse jooksul tunnen, et väärinuksime enamat kui kuues koht finaalis," kirjutas Solberg sotsiaalmeedias. "Siiski peame olema uhked, et mõlemad meie autod jõudsid finaali ja Johan tõi meie tiimile esimese poodiumikoha."

Solbergi ebaõnne järel tõusis Kristoffersson liidriks, kuid tal oli jokkeriring veel läbimata – jokkerilt naastes läks ta Ekströmi ja Loebi järel kolmandaks, napilt Hanseni ette.

Viimasel ringil survestas Loeb kõvasti Ekströmi, kuid mööda siiski ei saanud ja Ekström võttis teise järjestikuse etapivõidu, Loeb teine ja Kristoffersson kolmas.

Mattias Ekström Autor: FIAWorldRallycross.com

"Siin on väga raske mööda sõita ja Mattias teab täpselt, mida peab tegema, et mitte mööda lasta," tõdes Loeb võistlusjärgses intervjuus. "Olin viimasel ringil kiirem kui tema, aga ma ei suutnud temast mööduda. Siiski olen teise koha üle äärmiselt õnnelik."

Ekström tõdes, et tänavu on konkurents äärmiselt tihe ja kuigi Montalegre etapp ei alanud nende tiimile just kõige paremini, võib lõpptulemusega mõistagi rahule jääda. "Võita on alati tore, selleks me ju siin olemegi! Tase on väga kõrge, oleme keskendunud detailide parandamisele, sest meil on eelmise aasta auto, teised aga on kõvasti arenenud. Aga tähtis on sõit lõpetada, et karikas saada, mul on Petterist kahju. Ta oli kogu nädalavahetuse kiire ja siis tal oli mingi probleem, tunnen talle kaasa," ütles Ekström. "Kord juhtub see meiega, kord nendega. Loodan, et hooaja jooksul on kõikidel võrdses koguses nii õnne kui ebaõnne, siis oleks aus mäng."

MM-sarja üldarvestuses on Ekström 58 punktiga liider, teine on Kristoffersson 44 ja kolmas Solberg 42 punktiga.

Tiimide arvestuses tõusis aga PSRX Volkswagen Sweden ainuliidriks, olles kahe etapiga kogunud 86 punkti. EKS jääb maha üheksa punktiga.

Järgmine MM-etapp sõidetakse mai esimesel nädalal Saksamaal Hockenheimi ringrajal koos DTM-sarja etapiga.