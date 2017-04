Tanel Leok sai MM-etapil 13. koha

Esimeses sõidus oli kiireim Gautier Paulin (Husqvarna), Leok oli 13., Harri Kullas (Husqvarna) 17. ja Gert Krestinov (Honda) 18. Teises sõidus sai esikoha Antonio Cairoli (KTM), Leok oli 12., Kullas 17. ja Krestinov 21.

Kahe sõidu kokkuvõttes sai Leok 13., Kullas 15. ja Krestinov 22. koha. Etapivõidu võttis Paulin, teine oli Jeffrey Herlings (KTM) ja kolmas Jeremy Van Horebeek (Yamaha).

MM-sarka üldarvestuses on kuue etapi järel 234 punktiga liider Tim Gajser, teine on 220 punktiga Cairoli ja kolmas Paulin 192 punktiga. Leok (54 punkti) on 16., Kullas (8 punkti) 23. ja Krestinov (3 punkti) 30.