Nadal alustas liivahooaega rekordilise võiduga

Turniiril 4. asetatud Nadal (ATP 7.) alistas tund ja 16 minutit kestnud kohtumises enda kaasmaalase, 15. paigutatud Albert Ramos-Vinolase (ATP 24.) 6:1, 6:3.

Nadalile oli see karjääri kümnes võit Monte Carlo turniiril, üldse on ta nüüd triumfeerinud 29 Mastersil. Kokkuvõttes oli see Nadali karjääri 70. turniirivõit, neist 50 võitu on ta saanud liivaväljakuil, millega ta kirjutas end rekorditeraamatusse.

Ta on kaasaegses tennises esimene mees, kes suutnud ühel turniiril kümnel korral võidutseda.