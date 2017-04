Ligur ja Saluri on rallikrossi EM-etapil jõudnud poolfinaali

Portugalis Montalegre ringrajal toimuval rallikrossi Euroopa meistrivõistluste sarja Super1600 klassi esimesel etapil on poolfinaali jõudnud nii Janno Ligur kui Siim Saluri.

Tänast päeva viiendalt kohalt alustanud Ligur sai kolmandas eelsõidus 10. koha, päeva poolfinaali viivast 12. kohast kahe punkti kaugusel alustanud Saluri oli kohe tema järel 11. Neljandas eelsõidus läks Saluri täispanga peale välja ning sai selle krooniks viienda koha, Ligur oli 22.

Enne poolfinaale, mis algavad Eesti aja järgi kell 15.50, on Ligur (137 punkti) kaheksandal ning Saluri (134 punkti) üheksandal kohal. Liider on ungarlane Krisztian Szabo, kellel on 187 silma.