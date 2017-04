Neymar jääb tänasest El Clasicost siiski eemale

FC Barcelona jalgpallimeeskond andis teada, et mängukeelu all olev brasiillasest ründaja Neymar, kes reisis küll klubiga Madridi, jätab suure kohtumise Reali vastu siiski vahele.

Neymar sai liigamängus Malaga vastu punase kaardi ning aplodeeris selle peale sarkastiliselt neljanda kohtuniku suunas, mistõttu pikendati tema võistluskeeld kolmemänguliseks. Hispaania jalgpalliliit lükkas reedel Barcelona apellatsiooni tagasi, seepeale pöördus Kataloonia suurklubi Hispaania Spordiarbitraaži (TAD) poole.

TAD kuulutas laupäevaks välja erakorralise koosoleku, kuid see ei toimunud, sest kõik liikmed ei saanud selles osaleda. Barcelona teatas selle peale, et Neymar ei võta mängust osa, kuid väljendas üllatust, et TAD keeldus oma juriidilist funktsiooni kasutamast.

Tabeliliider Madridi Real võõrustab Barcelonat Santiago Bernabeu staadionil täna, Eesti aja järgi kell 21.45 algavas mängus.