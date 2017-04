Henry Vesilind debüteeris 125cc klassi Euroopa meistrivõistlustel

Kuulsal Hollandi rajal koos MM-etapiga peetav Euroopa meistrivõistluste avaetapp on alati olnud osavõtjarohke ja nii oli ka nüüd EMX125 klassis finaalipääsu eest võistlemas ühtekokku 83 noort krossimeest.

Vesilind alustas oma debüüti hästi, sõites vabatreeningul enda grupis välja 14. aja. Ajatreening ei läinud tal aga nii hästi, kui ta sai 26. koha, otse finaali ei pääsenud ja pidi osalema lohutussõidus. Kahjuks ei läinud tal sõidus kõik plaanipäraselt ja ta lõpetas sõidu 19. kohal ning avaetapil finaali ei saanud.

"Valkenswaardi oli kohale tulnud üle 80 noore mehe, kelle kõrval mina olin kui poisike. Ajasõidus oli rada mulle võõras, kuna olin Valkenswaardis elus esimest korda, kuid sain raja suhteliselt kiirelt selgeks ja läksin kiiret ringi jahtima," kommenteeris Vesilind debüüti.

"Kahjuks pingutasin kiirel ringil vist veidi üle ja oksendasin ühel hüppel ning peale seda oli enesetunne suhteliselt kehv ja sain 26. koha. Sellega ma endale kohta stardipuu taga ei kindlustanud, kuid mul jäi puudu vaid sekund, et tõusta kaheksa kohta ja otse finaali pääseda. Lohutussõidus tuli mul esimest korda kohe hakata startima uuelt stardialuselt, millega mul kogemus puudus ning selle sõidu start läks nihu. Hakkasin tagant tulema ja sõitsin ennast lõpuks 19 kohale."

"Konkurents on selles sarjas väga kõva, kuid Hollandis veendusin, et mu hoog on finaalipääsuks olemas," jätkas Vesilind. "Nüüd sõidame koju tagasi ja hakkame kõvasti trenni tegema, sest Kegumsi EM-etapp koputab juba uksele."

EMX125 klassi järgmine EM-etapp sõidetakse 7. mail Lätis Kegumsis, kus toimub ka MM-etapp.