Sporting ja Benfica mängisid Lissaboni derbis viiki

Kodumeeskond Sporting läks kohtumist viiendal minutil juhtima, kui penalti realiseeris Sportingu kapten Adrien. 66. minutil viigistas Victor Lindelöf karistuslöögist seisu ja selle tulemusega mäng ka lõppes. Detsembris Benfica koduväljakul toimunud Lissaboni derbi lõppes võõrustajate 2:1 võiduga.

Tiitlikaitsja Benfica on 30 vooruga kogunud 72 punkti, Sportingul on 64 silma. Kahe Lissaboni klubi vahele mahub ühe mängu vähem pidanud Porto, kellel on 68 punkti. Portugali kõrgliigas mängitakse 34 vooru.