Kirill Kotšegarov tegi Texases Eesti triatloni ajalugu

Ühtlasi sai Kotšegarovist sellega esimene eestlane, kes läbinud täispika triatloni kaheksast tunnist kiiremini. Seni hoidis Eesti rekordit enda nimel Marko Albert 2011. aastal Austrias saavutatud 8:08.18-ga. Kotšegarovi eelmine tippmark (Chattanooga 2015) oli sellest 14 sekundit aeglasem.

Massive congratulations to Kirill Kotsegarov who is the first Estonian IRONMAN athlete to break 8h barrier in IRONMAN Texas today