Tänavune Jüriööjooks esitab orienteerujatele tõsise väljakutse

"Vanalinnas on varemgi joostud. Eelmisel aastal olid siin veteranide maailmameistrivõistlused 4000 osalejaga," sõnas peakorraldaja Timmo Tammemäe ETV-le. "Aga öine teatevõistlus on tegelikult kuue-seitsme aasta tagune idee, mida on peas veeretatud ja täna oleme jõudnud lõpuks realiseerimiseni."

Tammemäe sõnul ei jää linnasprint tõsiseltvõetavuselt alla metsajooksule. "Ma arvan, et see on veel tõsiseltvõetavam, sest Tallinna vanalinn pakub sellist käikude labürinti, kus oleme võistlejate jaoks pannud kinni kuus põhitänavat, et võistlejate jaoks asja huvitavamaks teha. Orienteeruja peab punktist a punkti b jõudmiseks tõsiselt olema kaardis, lugema ja orienteeruma."