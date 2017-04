Janne Rits: vahest on ka negatiivne tähelepanu hea

"Võitis parem ja... ütleme nii, et ammu pole olnud õhus intriigi. See mulle meeldib, et intriig ja tähelepanu, mis naiste korvpallile tuli - võtke, kuidas tahate.. vahest on see negatiivne ka hea," lausus Rits ERR-ile. "Ma ei saa öelda, et noormängijatel-üliõpilastel jäi millestki puudu, aga see on hetkel meie tase ja sellega peame leppima. Seekord võitis jälle parem."

Rits tõi võitjate plussidena välja sääraste mängude suurema kogemuse. Küll tundis ta rõõmu Viive-Kai Rebase ja Mirjam Nikolai panuse üle ülikooli naiskonda. "Enesekindlus ja oma saali eelis pani asjad paika. Aga au endiselt üliõpilastele, kes jaksasid terve see hooaeg kaasa teha ning aitäh Viivele ja Mirjamile, et nad tulid. Viive ja Mirjamiga koos oli hoopis teine pilt. Loodame, et kõik kosuvad ja taastuvad. Läheme sügisel jälle edasi!"