Howard Frier: Rapla on väga hea korvpallilinn

Eriti paistsid otsustavas kohtumises silma 30 punkti visanud Pirgit Püü ja kaksikduublini jõudnud Laina Mesila-Kaarmann. "Nad on nii head mängijad, et ma ei pea nende pärast kunagi muretsema. Teadsin, et nad olid mänguks valmis ja näitasid täna oma taset. Mul on hea meel, et nad mängivad meil."

Lisaks mängijatele leidis Frier kiidusõnu ka poolehoidjatele ja Rapla linnale. "See on väga hea korvpallilinn. Nad toetavad nii kõvasti ja meil on nii hea meel. Vaata, kui palju fänne meil siin on. Me peame neid ka kindlasti kiitma!"