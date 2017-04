Välja langemas Middlesbrough' mäng läks kiiresti käest

Omavahelises kohtumises hakkas Middlesbrough'l viltu vedama kohe algusest peale, sest viimase 13 mänguga 11 väravat löönud Joshua King viis juba 96. sekundil kodumeeskonna juhtima. 16. minutil suurendas Benik Afobe eduseisu ja 20. minutil sai Gaston Ramirez (Middlesbrough) veel tagatipuks punase kaardi.

Teisel poolajal tegid Bournemouthi kasuks skoori ka Marc Pugh (65. minutil) ja Charlie Daniels (70.) ning matš võideti tulemusega 4:0.

Eelmised neli mängu võiduta olnud Bournemouth tõusis neli vooru enne hooaja lõppu 38 punktiga 12. kohale. Eelviimasel kohal olev Middlesbrough on 24 punkti peal ja püsimajäämise joon on juba üheksa silma kaugusel. Küll aga on neil võrreldes Hull Cityga (33 punkti) üks mäng varuks.

Hull City ise võitis täna kodus Watfordi 2:0. Swansea City alistas kodus Stoke City 2:0 ning West Ham United ja Everton viigistasid 0:0.