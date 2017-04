Ligur on rallikrossi EM-etapil avapäeval viies, Saluri 13. kohal

Täna toimusid Portugalis Montalegre ringrajal rallikrossi Euroopa meistrivõistluste sarja Super1600 klassi esimese etapi eelsõidud. Eestist on võistlustules Janno Ligur ja Siim Saluri.

Janno Ligur on avapäeval toimunud kahe sõidu järel kogutud 81 punktiga 5. kohal, kaotades liidrile Jussi-Petteri Leppihalmele 8 punktiga. Esimeses eelsõidus kaheksanda aja välja sõitnud Ligur lõpetas teise eelsõidu tugeva teise ajaga. Eesmärk poodiumile sõita püsib reaalsena.

"Esimene start algas nii, nagu eelmine hooaeg lõppes - olin ühes sõidus koos meestega, kelle sõidustiil oli päris robustne ja kokkupõrked kerged tulema. Kohe esimeses kurvis sõidetigi mulle esirattasse, mis lõi stabiilsuse paigast ära. Sõitsin kurvi natuke liiga pikaks ja andsin sellega omajagu aega ära. Oleks see vahejuhtum olemata olnud, oleksin kindlasti ka selle sõidu esiviisikus lõpetanud," kommenteeris Ligur päeva avasõitu pressiteate vahendusel. "Teine sõit läks juba libedamalt – sain stardist teravalt minema ja hoo kiirelt üles. Esimese mehega, kelleks oli eelmise hooaja meister Szabó, oli paras vahe sees, mis ei seganud sõitu. Muidugi proovisin teda kätte saada, aga täna ei õnnestunud. See jääb homseks," lisab Ligur.

Siim Saluri on kogutud 62 punktiga 13. kohal, kaotades liidrile 27 punktiga. Poolfinaalikohast, kuhu pääseb nelja eelsõidu põhjal 12 parimat, lahutab Salurit vaid üks koht.

"Ilm peab, suuri sõiduvigu pole olnud, tehnika on tipp-topp ja kõik justnagu sujub, aga kusagilt tekib ikka vahe sisse – esimesed viis meest on oluliselt kiiremad. Möödasõiduvõimalused sellel rajal väga head ei ole – tuleb kas kohe stardis panna või siis jokkerit taktikaliselt hästi ära kasutada. Eks otsime ja mõtleme, millest vahe tekib ning homme parandame,“ kommenteerib Saluri tänaseid sõite. „Eesmärk on ikkagi poolfinaal," lisas Saluri.

Avapäeva järel kuuluvad Euroopa meistrivõistluste esikolmikusse: Jussi-Petteri Leppihalme (Soome), Krisztián Szabó (Ungari) ja Ulrik Linnemann (Taani).

Homsed eelsõidud algavad Eesti aja järgi kell 12.30.

Super1600 klassis Škoda Fabia roolis sõitev Janno Ligur on 2016. aasta Eesti meister ja FIA Euroopa meistrivõistluste 8. koht. Ligur Racing meeskonda esindav piloot võtab ka käesoleval aastal FIA Euroopa meistrivõistlustest (6 etappi) osa täismahus. Samuti on lootust teda näha Olerex Eesti meistrivõistluste sarjas, mille avaetapp toimub juba 6. mail Elva lähistel Kulbilohu rallikrossirajal.

Samas klassis Renault Twingoga rajal olev Siim Saluri on 2016. aasta Eesti meistrivõistluste hõbe ja FIA Euroopa meistrivõistluste 14. koht. RS Racing Team meeskonda esindav piloot võtab käesoleval aastal täismahus osa nii FIA Euroopa meistrivõistlustest (6 etppi) kui ka Olerex Eesti meistrivõitlustest (7 etappi).