Timo Sild koduse MM-i eel: vältida tuleb närviminekuid ja lollusi

"Ma arvan, et olen üsna hea sellises jõulises jooksus. Olen füüsiliselt hea näiteks tõusudel või Eesti-taolistes risustes metsades jooksmises," sõnas MM-il kümnendaks tulnud mees ERR-ile. "Aga oluliselt on vaja parandada soorituse kontrollimist."

"Maailma tipus jõuavad joosta kõik, orienteeruda kõik samuti üsna hästi. Kõige suurem väljakutse ongi olulisel võistlusel suuta kontrollida oma sooritust: mitte närvi minna, mitte teha lolle asju - teha tavapärane sooritus."

Sild sõnas, et üldjuhul saab ta selle ülesandega hakkama. "Aga see ongi see trikk - MM-i ei tohiks mõelda enda jaoks liiga keeruliseks või eriliseks võistluseks," muigas ta. "MM-i parima koha ehk kümnenda koha ületamisega jääksin rahule."

Treeningutes ta viimasel ajal midagi olulist muutnud ei ole. "Koormused on pisut tõusnud. Olen teinud veidi rohkem orienteerumistreeninguid. Vorm on umbes sama nagu eelmisel kevadel. Kõige tähtsam ongi lihtsalt ajastada MM-iks vormi tipp. Eelnevatel aastatel on see olnud väga keeruline."

"Praegune seis ei olegi väga oluline. Kevadel on eriti raske öelda, missugused on jõusuhted, sest orienteerumises ei muudeta ju absoluutset aega. Ei ole mingisugust ülevaadet ka konkurentide seisust."

Samuti kodusel tiitlivõistlusel starti tulev Evely Kaasiku sihib kohta 15 tugevama hulgas. "Ma oleksin väga rahul, kui ma suudaksin enda maksimumi anda ja see tegelikult väga suure tõenäosusega kajastub ka ilusas tulemuses," ütles Kaasiku. "Top 15 on minu puhul ootus ja näen, et hea õnne puhul on võimalik ka kõrgemate kohtade peale joosta."

Kodustel radadel võistlemisel näeb Kaasiku nii plusse kui ka miinuseid. "On lihtsam, sest olen lihtsalt konkurentidega võrreldes kõige rohkem sellisel maastikul treeninud ja võistelnud. Samas on see raskem, sest iseenesest on ootused endale kõrgemad. Teistel on ehk ootused pisut kõrgemad. Ta on vaimselt mõnes mõttes rohkem väljakutsuv, aga samal ajal on väga palju eeliseid, mida tuleb võimalikult hästi ära kasutada."