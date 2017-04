Edu Tartus kergitas Levadia uuesti liidriks

Tammeka suutis kodupubliku toel selja taga nulli hoida esimese tunni, seejärel viis Joao Neto Morelli külalised juhtima. Levadia teine tabamus sündis 79. minutil Jürgen Lorenzi omaväravast.

Levadia on nüüd seitsme vooruga kogunud 19 punkti, mida on kahe võrra rohkem kui Floral. Nõmme Kalju on 13 punkti peal, aga võõrustab tänases viimases mängus algusega kell 19.00 Viljandi Tulevikku.

Enne seda mängivad ka Pärnu Vaprus ja Narva Trans.