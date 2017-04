Mailis Poki hea visketabavus Kelterni ei päästnud

Pokk viibis Kelterni ees platsil 34 minutit ja viskas 14 punkti, olles koos Emmanuella Mayomboga võistkonna resultatiivseim. Eestlanna tabas kahepunktiviskeid 4/5 ja kaugviskeid 2/2. Lisaks võttis kolm lauapalli, tegi ühe pallikaotuse ja langes viie veaga pingile.

Kelternil oli teises mängus parem visketabavus (kahesed 44% vs 40%, kolmesed 35% vs 23%), kuid veidi jäädi alla lauas (38:41) ning selgelt oli probleeme pallikaotustega (19 vs 11).

Poolfinaalseeria avamängu Keltern kodus 77:60 võitis. Otsustav kolmas kohtumine peetakse pühapäeval, 23. aprillil taas nende koduväljakul.

Esimene finalist on juba selgunud - põhiturniiri võitnud Wasserburg ei andnud ei veerand- ega poolfinaalis oma vastasele ühtki võitu.