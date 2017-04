Eesti curlinguvõistkond asub MM-il võitlusse olümpiapunktide eest

Eesti Curlingu Liidu president Rainer Vakra sõnas, et algav MM on Eesti curlingu hooaja tippsündmus. “Olümpiavõimalus paneb pinge alla mängijad, treenerid ja kindlasti ka alaliidu, sest panused ja ootused on väga kõrged. Samas ka konkurents on väga tugev, sest kõik Kanadasse tulnud võistkonnad on tugeva ettevalmistusega ja valmis võitlema olümpiapääsme eest,” sõnas Vakra.

Segapaaride curlingu MM-il võistleb tänavu 39 võistkonda, kes on jagatud viide alagruppi. Eesti segapaar mängib A alagrupis ja kohtub Brasiilia, Horvaatia, Valgevene, Soome, Ungari, Jaapani ja Läti koondistega. MM-i esimeses mängus kohtub Eesti segapaar täna Brasiilia koondisega.

Vakra sõnul on Eesti võistkonnale loodud parimad võimalused nii treeningtingimuste, ettevalmistusturniiride, varustuse kui ka treenerite koosseisu näol. Võistkond treenib Martin Lille ja Brian Gray juhendamisel. Maile Mölder ja Erkki Lill esindasid Eestit segapaaris-curlingu MM-il ka 2015. aastal ning toona jõudsid nad veerandfinaali ja saavutasid 5. koha.

Tänavused maailmameistrivõistlused on 2018. aasta taliolümpiamängude teine kvalifikatsiooniturniir. Olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte teenib 16 parimat võistkonda ning arvesse lähevad 2016. ja 2017 aasta MM-ilt teenitud punktid. Olümpiamängudele pääseb 8 maailma parimat tiimi, sealhulgas ka olümpiamängude võõrustajana Korea.

Praeguseks Marie Turmanni ja Harri Lille poolt 2016. aasta MM-il teenitud seitsmele kvalifikatsioonipunktile tuleb teenida lisa ning võistkonnal Maile Mölder/Erkki Lill tuleb Kanadas saavutada vähemalt 6.-9. koht. “Tegemist on siiski hinnanguga ja olümpiale pääsemine sõltub ka konkurentide MMi kohtadest,” lisas Vakra.

Heade tulemuste puhul ning juhul kui Eesti segapaaril õnnestub tänavu teeninda piisavalt kvalifikatsioonipunkte olümpiamängudele pääsemiseks, peetakse Eesti esinduse välja selgitamiseks kodumaine kvalifikatsioonivõistlus.

Kümnendad segapaaride curlingu maailmameistrivõistlused algavad 22. aprillil ja kestavad 29. aprillini.