Astana tipprattur Michele Scarponi kaotas liiklusõnnetuses elu

Itaalia meedia andmetel läks 37-aastane Astana meeskonna rattur hommikul kodust välja lühikesele treeningsõidule, kus talle sõitis otsa veoauto, mille juht väidetavalt ratturit ei märganud.

Alates 2014. aastast Astana meeskonna särki kandnud Scarponi karjääri kõige helgemaks hetkeks oli 2011. aasta Giro d'Itaalia üldarvestuse võit.

